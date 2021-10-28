Во Всероссийской переписи населения приняли участие 64 млн россиян

Наибольшее количество жителей переписалось в Волгоградской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже около 64 миллионов россиян приняли участие во Всемирной переписи населения. Об этом в четверг, 28 октября, рассказал глава Росстата Павел Малков.

"Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, и на сегодняшний день переписались 64 млн человек. Это примерно 44% населения", - рассказал Малков.

По словам главы Росстата, перепись идет по намеченному заранее графику, без отставаний от него. На данный момент лидером среди регионов по количеству принявших участие в переписи является Волгоградская область. Там переписалось уже три четверти населения. За ней идут Мордовия, Тульская область, Тува, Москва, Курганская область, Чеченская Республика.

Также четверть россиян прошли Всероссийскую перепись населения онлайн, через сайт Госуслуг.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 15 октября в стране проходит Всероссийская перепись населения. Впервые у жителей страны есть возможность, не дожидаясь переписчика, принять в ней участие самостоятельно через портал «Госуслуги». Как показала первая неделя переписи, услуга оказалась весьма востребованной.