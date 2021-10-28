В китайском городе Хэйхэ на границе с Россией объявили карантин из-за COVID-19

В Китае отправили на карантин еще один город - там нашли одного больного ковидной пневмонией и троих бессимптомных носителей. Фото: REUTERS

Еще один китайский город отправлен на карантин из-за COVID-19. На этот раз речь идет о городе Хэйхэ, который расположен недалеко от границы с Россией, напротив Амурской области.

Как сообщает китайское издание The Beijing News, локдаун в городе начался в полночь 28 октября. С этого времени там закрыто все, что не имеет прямого отношения к жизнеобеспечению города. Не ходит общественный транспорт и такси, магазины и аптеки открыты в течение ограниченного времени и с условием строжайшего соблюдения всем персоналом противоэпидемических правил. Автомобилям запрещено выезжать из города, а жители микрорайонов, где не зафиксировано подтвержденных случаев ковида, могут со специальными пропусками выходить из дома один раз в два дня.

27 октября в Хэйхэ зафиксировали случай коронавирусной пневмонии, а потом обнаружили троих бессимптомных носителей вируса.

Несколько дней назад сообщалось, что карантин объявили в китайском городе Ланьчжоу, где проживает 4 миллиона человек. Там 25 октября обнаружили шесть инфицированных ковидом.