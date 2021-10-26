В Китае закрыли на карантин 4-миллионный город Ланьчжоу из-за шести случаев заражения COVID-19

В китайском городе Ланьчжоу ввели карантин из-за шести инфицированных ковидом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На северо-западе Китая закрыли на карантин город Ланьчжоу, сообщает Интерфакс. В Ланьчжоу живет без малого 4 миллиона человек.

Жители Ланьчжоу должны оставаться дома, покидать жилище можно только в случае крайней необходимости. В жилых комплексах ввели пропускную систему, доставлять продукты питания разрешено только бесконтактным способом.

Карантин в Ланьчжоу ввели после того, как в Китае выявили 29 случаев инфицирования COVID-19. Шесть из них пришлись на Ланьчжоу, зараженных коронавирусной инфекцией выявили в понедельник, 25 октября.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в России за минувшие сутки зафиксировано 1 106 смертей от COVID-19. Это новый суточный рекорд.

Сообщалось также, что восемь из десяти привитых россиян, попавших в больницу с ковидом в тяжелом состоянии, на самом деле привиты не были, а купили сертификаты о вакцинации.