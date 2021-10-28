Умер Валерий Степанов, судья из программы "Суд присяжных"

Валерий Степанов / Кадр из видео

Ушел из жизни адвокат Валерий Степанов, который играл судью в телепрограмме "Суд присяжных". Ему было 66 лет. Последние дни жизни он боролся с коронавирусной инфекцией.

О смерти Валерия Степанова сообщил его коллега по шоу Рубен Маркарьян на своей странице в социальной сети Facebook.

"Последние слова были вчера. "Побеждаю Ковид!". Понимаете? Не "болею", а "побеждаю". Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром", - написал Маркарьян.

Как ранее писал сайт kp.ru, в возрасте 47 лет ушел из жизни российский радио- и телеведущий Дмитрий Казнин. Он умер от рака кишечника, который у него был диагностирован в 2015 году. Телеведущий проходил курсы химиотерапии в Германии, однако полностью победить болезнь он так не смог.