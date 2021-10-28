Причиной смерти судьи из "Суда присяжных" Степанова стал коронавирус

Валерий Степанов / Кадр из видео

Предполагаемой причиной смерти адвоката Валерия Степанова, который играл судью в телепрограмме "Суд присяжных", стал коронавирус. Об этом заявил заместитель президента Гильдии российских адвокатов, член Общественного совета при Минюсте России Рубен Маркарьян.

Он уточнил, что разговаривал с коллегой буквально в ночь перед смертью. Последними словами Валерия Степанова были "Побеждаю ковид!".

"Понимаете? Не "болею", а "побеждаю". Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром", - написал Маркарьян на своей странице в Instagram.

Отметим, что программа "Суд присяжных" с участием Валерия Степанова выходила на НТВ с 2008 по 2018 годы. Также он получил широкую известность среди пользователей интернета по мему "полностью оправдан". Валерию Степанову было 66 лет.