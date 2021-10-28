Польская PGNiG попросила «Газпром» снизить цены на поставки газа

Польский концерн попросил "Газпром" снизить цены на газ Фото: REUTERS

Польский концерн PGNiG попросила российскую компанию «Газпром» снизить цены на поставки газа.

- 28 октября 2021 года PGNiG направил ПАО «Газпром» и OOO «Газпром экспорт» письмо, которое модифицирует заявление PGNiG от февраля 2020 года об изменении цены газа, поставляемого в рамках договора купли-продажи природного газа в Польшу от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт), в сторону ее снижения так, чтобы в процессе пересмотра могла быть учтена текущая ситуация на рынке, — приводит текст письма РИА Новости.

Глава компании Павел Маевский считает, что ситуация с ценами на газ в Европе является веским поводом пересмотреть стоимость голубого топлива по контракту с российской компанией.

Ранее цены на газ в Европе, несколько недель подряд обновлявшие исторический максимум, снова упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Так, ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на торгах подешевел примерно на 9% - до 950 долларов за тысячу кубических метров. Отметим, что рекорд стоимости был установлен 6 октября 2021 года, когда газ подорожал до 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего так же резко упал в цене до 1260 долларов.