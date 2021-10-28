Правительство РФ дополнительно выделит 10 млрд рублей на лекарства от коронавируса Фото: Светлана Макеева

На лекарства от коронавирусной инфекции дополнительно выделят 10 млрд рублей из резервного фонда правительства России. Соответствующее решение кабмина будет вынесено на заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Об этом в четверг, 28 октября, сообщил первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков.

«Как раз сегодня из правительства пришло решение, которое будет вынесено на трехстороннюю нашу комиссию по бюджету, о выделении дополнительно 10 млрд из резервного фонда на лекарства больным от ковида», - сказал вице-спикер Государственной думы, комментируя вопрос депутата Федота Тумусова о недостаточном финансировании лекарственных средств для амбулаторно лечащихся от коронавируса.

Напомним, ранее на лекарства больным COVID-19 было выделено более 5 миллиардов рублей. Как писал сайт kp.ru, 14 октября помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что выделенные правительством средства были доведены до российских регионов.