Минюст РФ предложил лишать прав за три грубых нарушения ПДД за год

Министерство юстиции РФ предложило лишать прав за три грубых нарушения ПДД за год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство юстиции России предложило лишать граждан прав за три грубых нарушения правил дорожного движения за год.

- В целях повышения уровня безопасности на дорогах в проект нового КоАП включен состав административного правонарушения, предполагающий лишение водителей права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьезных нарушений правил дорожного движения (три и более раза в течение одного года), — цитирует сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается также, что ужесточения наказаний за нарушение ПДД не будет. Исключение — пьяная езда во время перевозки несовершеннолетних до 16 лет.

Ранее президент России Владимир Путин принял у себя вице-премьера Марата Хуснуллина. На сообщение о том, что смертность на дорогах снизилась, Путин ответил, что «мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях». Глава государства считает, что аварийность можно снизить развитием санитарной авиации, чтобы в первый час после ДТП оказывать помощь, строительством подземных переходов в городах, а также обустройством переходов над проезжей частью вне населенных пунктов.