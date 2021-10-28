Захарова: Россия встревожена развитием событий на юго-востоке Украины

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия встревожена развитием событий на юго-востоке Украины и не исключает дальнейшей деградации ситуации в этом регионе. Такое заявление в четверг, 28 октября, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы видим трагическое развитие событий на Юго-Востоке Украины. Мы не можем исключать дальнейшей деградации ситуации и понимаем, что необходимо и хотим подчеркнуть, что украинские силовики сознательно нарушают режим прекращения огня», - заявила дипломат.

Как отметила Захарова, необходимо четко понимать, что украинская сторона «целенаправленно идет на обострение крайне сложной ситуации», в результате чего «заведомо безрезультативно» завершилось состоявшееся накануне заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Официальный представитель МИД РФ также заявила, что уверенности президенту Украины в силовом решении конфликта добавляет поставки Западом вооружений. «И в эту же копилку - совместные учения со странами НАТО», - отметила она.

Напомним, представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов назвал заседание контактной группы, прошедшие в среду, 27 октября, одним из самых напряженных и сложных за все время работы формата.