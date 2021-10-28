Петр Бирюков: заявления от москвичей в нерабочие дни принимаются онлайн

Во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября все заявления от москвичей, направляемые на предприятия комплекса городского хозяйства, будут приниматься по телефону или в онлайн-режиме. Об этом сообщил в четверг заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

«В соответствии с указом Мэра Москвы дни с 28 октября по 7 ноября объявлены в столице нерабочими. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции в организациях и на предприятиях КГХ временно приостановлен прием граждан. Однако все специалисты продолжат работу в онлайн режиме и будут принимать информацию по телефонам, электронной почте, через личные кабинеты граждан», - заявил Бирюков, отметив, что практически все услуги сферы ЖКХ в Москве сегодня можно получить дистанционно.

Популярность такого формата взаимодействия населения и городских властей очевидна – по информации Бирюкова, только в 2020 году услугами ЖКХ онлайн москвичи воспользовались около 60 млн раз. Кроме того, для обработки обращений жителей в столице создан специальный Единый диспетчерский центр, предоставляющий гражданам доступ к порядка 300 услугам коммунальной сферы.

«Цифровизация в сфере ЖКХ помогает городу обеспечивать эффективную и бесперебойную работу коммунальных служб, а жителям - оперативно решать бытовые вопросы, - добавил Петр Бирюков.