Захарова призвала Запад перестать «накачивать» Украину оружием

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала страны Запада перестать «накачивать» Украину оружием, милитаризируя конфликт на востоке страны.

Она отметила, что конфликт на востоке Украины не имеет военного решения, а попытки урегулировать его силой будут иметь «трагические последствия».

- Мы призываем западные столицы, которые накачивают Украину оружием, это прежде всего Вашингтон, а также Берлин с Парижем, как участников нормандского формата прекратить поощрять милитаризацию страны и использовать свое влияние, чтобы вернуть Киев на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами, — сказала Захарова на брифинге.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия встревожена развитием событий на юго-востоке Украины и не исключает дальнейшей деградации ситуации в этом регионе. Как отметила Захарова, необходимо четко понимать, что украинская сторона «целенаправленно идет на обострение крайне сложной ситуации», в результате чего «заведомо безрезультативно» завершилось состоявшееся накануне заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.