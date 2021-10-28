Аналитики назвали лучшие районы Москвы для комфортной жизни на пенсии

Специалисты разделили столицу на 89 условных районов и подсчитали индекс на основе нескольких критериев Фото: Иван ВИСЛОВ

Аналитики IT-компании Realiste назвали район Москвы рядом со станцией метро "Театральная" лучшим и наиболее подходящим для комфортной жизни на пенсии. Об этом в четверг, 28 октября 2021 года сообщает издание Lenta.ru.

Специалисты разделили столицу на 89 условных районов и подсчитали индекс на основе нескольких критериев, включая количество парков, больниц, остановок общественного транспорта, магазинов, доступность метро, наличие прогулочных зон и магазинов.

На второй строчке рейтинга расположился район около станции метро "Таганская" с высокой транспортной доступностью, а на третьем месте оказалась станция кинотеатра "Иллюзион".

Ранее сайт KP.ru составил рейтинг лучший районов российской столицы, где по мнению опрошенных экспертов рынка недвижимости, наиболее приятно и удобно жить. Большинство из них считаются перспективными и с точки зрения инвестиций.