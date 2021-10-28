Международные резервы России за неделю выросли на 1,3 млрд долларов

Международные резервы России составляют 621,6 млрд долларов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Международные резервы России за неделю выросли на 1,3 миллиарда долларов и к 22 октября 2021 года оценивались в 621,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает Центробанк.

Регулятор отмечает, что 15 октября 2021 года международные финансовые резервы насчитывали 620,3 миллиарда долларов. Это деньги, которые вложены в высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Как ранее писал сайт kp.ru, в четверг, 28 октября, Госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Документ был опубликован на официальном сайте ГД. Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным.