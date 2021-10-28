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Политика28 октября 2021 16:59

Международные резервы России за неделю выросли на 1,3 млрд долларов

Об этом сообщает Центробанк
Наталья Смирнова
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Международные резервы России составляют 621,6 млрд долларов

Международные резервы России составляют 621,6 млрд долларов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Международные резервы России за неделю выросли на 1,3 миллиарда долларов и к 22 октября 2021 года оценивались в 621,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает Центробанк.

Регулятор отмечает, что 15 октября 2021 года международные финансовые резервы насчитывали 620,3 миллиарда долларов. Это деньги, которые вложены в высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Как ранее писал сайт kp.ru, в четверг, 28 октября, Госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Документ был опубликован на официальном сайте ГД. Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным.