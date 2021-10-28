В Москве отбирают добровольцев на второй этап испытания вакцины от коронавируса для подростков

В Москве ищут подростков для второго этапа испытаний вакцины от ковида. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Предварительный отбор добровольцев для второго этапа испытания вакцины от COVID-19 для подростков проходит в Москве. Об этом сообщает Известия со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы. Возраст добровольцев – от 12 до 17 лет.

На первом этапе исследования вакцины для подростков 99 несовершеннолетних, среди которых 56 мальчиков и 43 девочки, получили оба компонента вакцины.

Вакцина для подростков близка по составу к «Спутнику V», но оптимизирована под возраст несовершеннолетних.

Принять участие в первом этапе испытания вакцины, который проходил летом 2021 года, хотели около пятисот подростков. О том, как отбирали добровольцев, рассказал kp.ru профессор Исмаил Османов. «Мы отсеивали тех, кто мало-мальски вызывал сомнения в плане состояния здоровья. Изучали медицинскую документацию, тщательно выясняли анамнез у родителей. Обследовали детей уже непосредственно перед госпитализацией», - рассказал Османов.