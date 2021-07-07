Главный педиатр Москвы про испытания «Спутника» для подростков: «Дозировка в разы меньше, чем у взрослых»

Первый компонент вакцины «Спутник V» получил 21 подросток. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ДОЗИРОВКА БУДЕТ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ»

В Москве стартовало клиническое исследование вакцины от коронавируса для ее применения у детей. На первом этапе участниками испытания становятся подростки 12 - 17 лет. Исследование идет на базе двух городских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А.Башляевой. О подробностях процесса рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» главный педиатр Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач детской городской клинической больницы им. Башляевой, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов.

- На данный момент первый компонент вакцины «Спутник V» получил 21 подросток. 11 детей привили в детской больнице им. Башляевой и 10 детей в Морозовской детской больнице, - сообщил профессор Османов. - Клинические исследования проводятся совместно с Институтом им. Гамалеи (создателями «Спутника». - Ред.). Они разработали дозировку, которая в разы меньше, чем у взрослых.

В ходе исследований нужно действовать очень осторожно, подчеркнул врач: «Мы начинаем с самых минимальных дозировок (активного действующего вещества. - Ред.). И потом уже с учетом полученных результатов дозировка может дальше корректироваться. Это делается под пристальным контролем специального независимого комитета. Окончательный вариант дозировки, наиболее подходящей для детей соответствующего возраста, будет определен совместно (врачами и учеными. - Ред.)».

КАК ОТБИРАЛИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Клинические исследования включают в себя несколько этапов, пояснил Исмаил Османов. По словам эксперта, отбор добровольцев проводился очень скрупулезно, тщательно. «Желающих было более пятисот. Мы отсеивали тех, кто мало-мальски вызывал сомнения в плане состояния здоровья. Изучали медицинскую документацию, тщательно выясняли анамнез у родителей. Обследовали детей уже непосредственно перед госпитализацией. Отбором занимались мы, а кандидаты на участие в клиническом исследовании приходили к нам из городских амбулаторных центров, которые давали информацию, что такие исследования планируются», - рассказал профессор.

Главный врач детской городской клинической больницы им. Башляевой, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов.

Всего клиническое исследование будет включать 100 добровольцев-подростков. 50 пройдут вакцинацию на базе детской больницы им. Башляевой и 50 – на базе Морозовской детской больницы. Исследования идут параллельно. Дальше, исходя из результатов, полученных у подростков-первопроходцев 15-17 лет, независимым клиническим комитетом будет решаться вопрос о снижении возраста добровольцев до 12 лет, отметил доктор Османов.

КАК СЕБЯ ЧУВСТВУЮТ ПРИВИТЫЕ

- Сейчас дети после предварительного тщательного отбора еще на догоспитальном уровне, потом на госпитальном и после проведения прививки ежечасно мониторируются, - сообщил главный педиатр Москвы. - У них определяют множество показателей. В том числе будем смотреть самый главный для определения эффективности вакцины – уровень антител (показатель иммуногенности). Когда мы введем уже второй компонент прививки через три недели, это будет известно.

- Как привитые дети себя чувствуют?

- Самочувствие у всех хорошее. Я лично час назад всех навещал. Все в прекрасном настроении. Никаких даже местных реакций нет ни у кого.

- Как разместили добровольцев?

- Они находятся в изолированном отделении, вход с улицы, в комфортабельных боксах с отдельным санузлом, по одному человеку. Со всеми условиями, с бытовой техникой. На время госпитализации запрещено их навещать кому-либо, чтобы не занести инфекцию. Приходят только врачи для осмотров. Через 48 часов после введения вакцины, если все хорошо, у нас нет никаких опасений и сомнений, то бишь завтра, мы их отпустим домой.

Вернувшись по домам, добровольцы будут оставаться под пристальным наблюдением врачей, в поле их зрения, отметил доктор Османов. Подростки будут вести электронный дневник о своем самочувствии в специальном приложении. «Плюс мы будем мониторировать состояние их здоровья по телефону. А также за весь период клинических исследований, в течение года, они будут приглашаться в стационар для контрольных обследований». Ближайший визит на проверку - через три недели после первой вакцинации.

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