Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ
Эксклюзив kp.rukp.ru
7 июля 2021 22:40

Главный педиатр Москвы про испытания «Спутника» для подростков: «Дозировка в разы меньше, чем у взрослых»

Главврач детской горбольницы им. Башляевой сообщил подробности в эфире Радио «Комсомольская правда»
Авторы (2):
Анна ДОБРЮХААнна ДОБРЮХА
Мария БАЧЕНИНАМария БАЧЕНИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Первый компонент вакцины «Спутник V» получил 21 подросток.

Первый компонент вакцины «Спутник V» получил 21 подросток.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ДОЗИРОВКА БУДЕТ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ»

В Москве стартовало клиническое исследование вакцины от коронавируса для ее применения у детей. На первом этапе участниками испытания становятся подростки 12 - 17 лет. Исследование идет на базе двух городских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А.Башляевой. О подробностях процесса рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» главный педиатр Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач детской городской клинической больницы им. Башляевой, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов.

- На данный момент первый компонент вакцины «Спутник V» получил 21 подросток. 11 детей привили в детской больнице им. Башляевой и 10 детей в Морозовской детской больнице, - сообщил профессор Османов. - Клинические исследования проводятся совместно с Институтом им. Гамалеи (создателями «Спутника». - Ред.). Они разработали дозировку, которая в разы меньше, чем у взрослых.

В ходе исследований нужно действовать очень осторожно, подчеркнул врач: «Мы начинаем с самых минимальных дозировок (активного действующего вещества. - Ред.). И потом уже с учетом полученных результатов дозировка может дальше корректироваться. Это делается под пристальным контролем специального независимого комитета. Окончательный вариант дозировки, наиболее подходящей для детей соответствующего возраста, будет определен совместно (врачами и учеными. - Ред.)».

КАК ОТБИРАЛИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Клинические исследования включают в себя несколько этапов, пояснил Исмаил Османов. По словам эксперта, отбор добровольцев проводился очень скрупулезно, тщательно. «Желающих было более пятисот. Мы отсеивали тех, кто мало-мальски вызывал сомнения в плане состояния здоровья. Изучали медицинскую документацию, тщательно выясняли анамнез у родителей. Обследовали детей уже непосредственно перед госпитализацией. Отбором занимались мы, а кандидаты на участие в клиническом исследовании приходили к нам из городских амбулаторных центров, которые давали информацию, что такие исследования планируются», - рассказал профессор.

Главный врач детской городской клинической больницы им. Башляевой, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов.

Главный врач детской городской клинической больницы им. Башляевой, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов.

Всего клиническое исследование будет включать 100 добровольцев-подростков. 50 пройдут вакцинацию на базе детской больницы им. Башляевой и 50 – на базе Морозовской детской больницы. Исследования идут параллельно. Дальше, исходя из результатов, полученных у подростков-первопроходцев 15-17 лет, независимым клиническим комитетом будет решаться вопрос о снижении возраста добровольцев до 12 лет, отметил доктор Османов.

КАК СЕБЯ ЧУВСТВУЮТ ПРИВИТЫЕ

- Сейчас дети после предварительного тщательного отбора еще на догоспитальном уровне, потом на госпитальном и после проведения прививки ежечасно мониторируются, - сообщил главный педиатр Москвы. - У них определяют множество показателей. В том числе будем смотреть самый главный для определения эффективности вакцины – уровень антител (показатель иммуногенности). Когда мы введем уже второй компонент прививки через три недели, это будет известно.

- Как привитые дети себя чувствуют?

- Самочувствие у всех хорошее. Я лично час назад всех навещал. Все в прекрасном настроении. Никаких даже местных реакций нет ни у кого.

- Как разместили добровольцев?

- Они находятся в изолированном отделении, вход с улицы, в комфортабельных боксах с отдельным санузлом, по одному человеку. Со всеми условиями, с бытовой техникой. На время госпитализации запрещено их навещать кому-либо, чтобы не занести инфекцию. Приходят только врачи для осмотров. Через 48 часов после введения вакцины, если все хорошо, у нас нет никаких опасений и сомнений, то бишь завтра, мы их отпустим домой.

Вернувшись по домам, добровольцы будут оставаться под пристальным наблюдением врачей, в поле их зрения, отметил доктор Османов. Подростки будут вести электронный дневник о своем самочувствии в специальном приложении. «Плюс мы будем мониторировать состояние их здоровья по телефону. А также за весь период клинических исследований, в течение года, они будут приглашаться в стационар для контрольных обследований». Ближайший визит на проверку - через три недели после первой вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Безопасность вакцины «Спутник V» разобрали в международном научном журнале Nature

Есть ли здесь место сомнениям, KP.ru спросил у эксперта в области здравоохранения (подробности)

Какая вакцина лучше для ревакцинации: «Спутник V» и «Спутник Лайт»

В Москве для повторной вакцинации доступны «Спутник V» и «Спутник Лайт». Врач объясняет - кому какая прививка подойдет больше (подробнее)

Ослабляет ли прививка от коронавируса иммунитет на самом деле: врач отвечает антипрививочникам

Слабость, вялость и повышение температуры тела после вакцинации от коронавируса - не показатели того, что прививка ослабляет иммунитет. Как раз наоборот (подробнее)

Коронавирус Covid-19Распространение коронавируса в мире