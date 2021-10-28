Лавров примет участие в саммите G20 в очном формате 30-31 октября 2021

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет очное участие во встрече лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) в Риме 30-31 октября. Об этом в четверг, 28 октября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что на полях саммита глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с китайским коллегой Ван И.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в саммите Группы двадцати в очном формате. У него состоится также целый ряд двусторонних встреч, в частности с китайским коллегой [Ван И]», - сообщила дипломат, уточнив, что другие встречи на данный момент прорабатываются с учетом графика.

Захарова сообщила, что на предстоящем саммите ожидается дискуссия лидеров по трем тематическим направлениям: изменение климата и охрана окружающей среды, мировая экономика и глобальное здравоохранение, а также устойчивое развитие.

Напомним, накануне в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20, но только в режиме онлайн.