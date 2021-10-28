Глава ВОЗ заявил, что заболеваемость и смертность от коронавируса в мире растут впервые за два месяца Фото: REUTERS

Число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, а также количество жертв COVID-19 в мире увеличиваются впервые за два месяца. Такое заявление в четверг, 28 октября, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, отметив, что пандемия далека от завершения.

«Общее количество случаев (заражения) и смертей от COVID-19 сейчас увеличивается впервые за два месяца … Это еще одно напоминание, что пандемия COVID-19 далека от завершения», - сказал гендиректор ВОЗ на брифинге в Женеве, объяснив это тем, что «нынешний рост в Европе превосходит снижение в других регионах».

Напомним, ранее Гебрейесус заявил, что мир обладает всеми необходимыми инструментами для победы над пандемией коронавирусной инфекцией. В частности, он назвал медицину, однако отметил, что несмотря на существующие инструменты, они не используются должным образом.