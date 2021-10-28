Санду заявила, что переговоры с «Газпромом» затянулись из-за желания Молдавии получить лучшую цену

Майя Санду Фото: REUTERS

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что переговоры с «Газпромом» затянулись, потому что Кишинев хочет получить лучшую цену на газ.

Глава государства созвала заседание Высшего совета безопасности, где обсуждался энергетический кризис.

- Переговоры с "Газпромом" длятся так долго, потому что правительство Молдавии хочет получить лучшую цену. Мы огласим эту цену как только сможем о ней договориться, — сказала Санду на брифинге.

Ранее Молдавия заключила контракт о закупке газа у польской компании PGNiG. Пробный транш составит миллион кубометров топлива. Молдавия впервые закупила топливо у альтернативного источника. По словам властей страны, они намерены оценить, насколько выгоден импорт от других поставщиков. Сообщается также, что перемены в поставщиках газа никак не отразятся на тарифах для потребителей в стране.