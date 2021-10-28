Власти Флориды подали в суд на Байдена из-за обязательной вакцинации от коронавируса

Джо Байден Фото: REUTERS

Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что штат подал в суд на администрацию Соединенных Штатов Америки из-за обязательной вакцинации от коронавируса.

В частности, иск был подан против американского лидера Джо Байдена, ряда ведомств и руководителей в администрации страны. Власти штата считают незаконным требование о введении мандатов на вакцинацию от коронавируса для сотрудников федерального правительства.

- Люди должны сами делать свой выбор... Чем больше вы пытаетесь насадить что-то, тем больше <...> недоверия вы создаете, — заявил Десантис.

Напомним, американский рэпер Брайсон Грей решил высмеять действующего президента США Джо Байдена и написал композицию, в которой высказал свое негативное отношение к его деятельности, упомянув все основные грехи главы Белого дома - хаотичный вывод войск из Афганистана, неэффективную борьбу с коронавирусом, а заодно и когнитивные способности Байдена. В клипе рэпер снялся в кепке с принтом «Сделаем Америку великой», широко использовавшимся в предвыборной кампании Трампа, а также в футболке с надписью «Импичмент Байдену».