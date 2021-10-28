Глава ВОЗ заявил о неспособности вакцин в одиночку остановить пандемию коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одни лишь вакцины против коронавирусной инфекции не способны положить конец пандемии. Такое заявление в четверг, 28 октября, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Все страны, в том числе развитые, по-прежнему подвержены высокому риску заражения новыми вариантами, что приводит к инфицированию тех, кто полностью вакцинирован, ставит под угрозу эффективность имеющихся у нас средств по борьбе с вирусом и увеличивает вероятность повторного введения более строгих санитарных мер», - заявил глава ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что неспособность вакцин в одиночку остановить пандемию вызвана высокой заразностью «дельта»-штамма коронавирусной инфекцией. По его словам, помимо вакцинации для борьбы с коронавирусом необходимо будет нарастить темпы тестирования, в также отслеживать появление новых и опасных штаммов вируса. Кроме того, он обратил внимание на необходимость внедрять новые методы лечения и продолжать соблюдать меры безопасности.

Как писал сайт kp.ru, Гебрейесус также сообщил, что число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией и смертей от COVID-19 в мире увеличиваются впервые за два месяца, объяснив это тем, что «нынешний рост в Европе превосходит снижение в других регионах». По его словам, пандемия далека от завершения.