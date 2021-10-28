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Общество28 октября 2021 20:56

Роспотребнадзор разрешил заполнять помещения с массовыми мероприятиями до 70% при наличии QR-кода

Разрешение вступит в силу с 15 ноября 2021
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Роспотребнадзор разрешил заполнять помещения с массовыми мероприятиями до 70% при наличии QR-кода

Роспотребнадзор разрешил заполнять помещения с массовыми мероприятиями до 70% при наличии QR-кода

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор разрешил заполнять на массовые мероприятия до 70 процентов вместимости закрытого помещения, при наличии у участников QR-коды. Соответствующие разрешение вступит в силу с 15 ноября текущего года. Об этом следует из постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

«Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код», - говорится в постановлении, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

Напомним, в нескольких российских регионах действует система пропусков, основанных на QR-кодах о вакцинации от коронавируса либо перенесенном заболевании. Как писал сайт kp.ru, накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что QR-коды для посещения ресторанов и сферы услуг могут «с большой вероятностью» ввести в Подмосковье после 8 ноября.