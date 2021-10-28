Белый дом заявил, что США рассчитывают на продолжение диалога с Россией по кибербезопасности Фото: REUTERS

Соединенные Штаты настроены на продолжение обсуждения с Россией вопросов, которые касаются кибербезопасности, и рассчитывают на достижение конкретных результатов в данной сфере. Такое заявление в четверг, 28 октября, сделала заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер.

«Мы поддерживаем прямой, открытый и откровенный диалог …Имел место ряд обсуждений для разъяснения наших ожиданий в данной сфере, передачи информации о конкретных преступных действиях», - заявила она, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, отметив, что США рассчитывает на продолжение «конкретных действий, продолжение этого прямого и откровенного диалога для достижения результатов».

Напомним, в сентябре посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что переговоры России и США по информационной и кибербезопасности дают первые видимые результаты. Как он отметил, американцы пытаются сконцентрироваться на кибербезопасности в сфере вымогательства.