Проценко сообщил, что риск повторного заболевания коронавирусом появляется через 6 месяцев Фото: Иван МАКЕЕВ

Риск повторно заболеть коронавирусной инфекцией появляется у переболевшего через шесть месяцев. Об этом рассказал главный врач больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко, посоветовав через указанный период пройти вакцинацию.

«У нас сейчас есть понимание, что риск заболеть повторно болеющему человеку появляется через шесть месяцев. Поэтому опять есть четкие понятные рекомендации Минздрава, что пациентам переболевшим через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться», - заявил специалист в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Проценко отметил, что, если человек переболел, но не вакцинировался, то он с высоким риском может заразиться и заболеть повторно.

Напомним, ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин рассказал, что переболевшие коронавирусной инфекцией в 70 процентов случаев повторно болеют с той же степенью тяжести, что и в первый раз, если они не вакцинировались от COVID-19.