Акции Facebook растут на 3% после объявления о переименовании компании Фото: REUTERS

Акции компании Facebook, которая теперь будет называться Meta, растут на три процента на фоне сообщения о переименовании компании. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-йоркской фондовой бирже в четверг, 28 октября.

В ходе презентации Марка Цукерберга, которая продолжалась более часа, стоимость акций менялась разнонаправленно, однако в целом демонстрировала тенденцию к росту. Резкий взлет последовал после объявления о переименовании компании. Цена акций выросла на 2,75% к уровню открытия (8,6 долларов).

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 28 октября, сообщил основатель компании Марк Цукерберг объявил, что Facebook меняет название на Meta, а также представил логотип компании в виде синей ленты Мебиуса. По его словам, новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности, и откажется от каких-либо экранов.