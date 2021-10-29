Пушков припомнил Польше "антироссийскую позицию" после просьбы снизить цены на газ

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша не изменит "антироссийскую позицию" независимо от того, пойдут в "Газпроме" навстречу ее просьбе снизить цены на газ или нет, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

"Польша себя позиционирует как тотальный противник России по газовым вопросам. Она сделала все возможное, чтобы сорвать сооружение Северного потока-2. Она не намерена закупать у нас газ после 2022 года, - написал в своем телеграм-канале сенатор. - Она ведет борьбу против России на всех международных площадках. Она тянет Украину в НАТО. И такая страна просит нас о снижении цены?".

По словам Пушкова, даже если "Газпром" согласится уменьшить ценник по действующему контракту, от польских властей никакой "признательности не будет".

Как ранее писал сайт kp.ru, польский концерн PGNiG попросила российскую компанию «Газпром» снизить цены на поставки газа. Глава компании Павел Маевский считает, что ситуация с ценами на газ в Европе является веским поводом пересмотреть стоимость голубого топлива по контракту с российской компанией.