Более 70 процентов россиян в нерабочие дни планируют сидеть дома. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что думают россияне о введении нерабочих дней, узнал Всероссийский центр изучения общественного мнения. 29 октября ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, посвященного введению для борьбы с ковидом нерабочих дней во всей стране.

53 процента россиян считают, что нерабочие дни – необходимая мера, 40 процентов с ними не согласны. В то же время 50 процентов опрошенных считают, что нерабочие дни не помогут стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, а 40 процентов – что помогут.

72 человека из каждой сотни опрошенных намерены провести нерабочие дни дома, 25 будут работать, восемь собираются на дачу, двое уедут в другой регион России. Интересно, что три процента опрошенных вообще ничего не слышали о введении в стране нерабочих дней.

60 процентов опрошенных считают, что ситуация с коронавирусом в регионе, где они живут, становится хуже. А вот что россияне предлагают сделать для улучшения эпидемиологической ситуации. Топ-5 самых популярных мер: усилить пропаганду вакцинации и сделать ее обязательной, повысить уровень медицины, ужесточить масочный режим, ввести дополнительные ограничения (карантин, локдаун, добавочные выходные), закрыть границы.

Тем временем kp.ru составила список из сотни лучших сериалов со всего мира, которые помогут скрасить нерабочие дни тем, кто проводит их дома.