Депутат Рады заявил об остановке поставок угля из России на Украину Фото: РИА Новости

Россия с 1 ноября 2021 приостанавливает поставки угля на Украину, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

«С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину. Уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), Донбассэнерго (Славянская ТЭС) и Технова (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ)», – написал депутат Рады в своем Telegram-канале.

Как отметил Герус, поставки коксующегося угля на Украину продолжатся.

Как писал сайт kp.ru, ранее депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что импорт электроэнергии из России и Белоруссии «убивает» энергетическую систему Украины. Она признала, что ситуация в украинской энергетике действительно катастрофическая и собственной электроэнергии не хватает из-за ограниченных ресурсов.