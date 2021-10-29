Депутат Рады назвала импорт электроэнергии из России убийством энергетики Украины

Украина дождалась окончания срока своего же запрета и вновь закупила электроэнергию из России и Белоруссии Фото: REUTERS

Импорт электроэнергии из России и Белоруссии "убивает" энергетическую систему Украины, заявила в эфире украинского "4 канала" депутат Верховной рады Людмила Буймистер.

"Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации", - подчеркнула народная избранница.

Она признала, что ситуация в украинской энергетике действительно катастрофическая и собственной электроэнергии не хватает из-за ограниченных ресурсов.

Вместе с тем Буймистер уверена, что выделенные на закупку средства следовало направить на финансирование украинских генерирующих компаний.

"У нас в принципе сегодня таким образом управляется вся сфера энергетики, что нас планомерно ведут к России и Белоруссии, к полной зависимости от импорта из этих стран, закончиться это может очень плохо", - подчеркнула депутат.

Напомним, до конца октября на Украине действует запрет на подобные закупки. Власти воспользовались тем, что доступная на импорт электроэнергия будет поставляться в ноябре, то есть после истечения запрета.

Как ранее писал сайт kp.ru, публикация об участии Незалежной в аукционах на закупку электроэнергии у России и Белоруссии вызвала шквал критических комментариев. Пользователи соцсети признались, что им стыдно, что страна не может обеспечить население даже собственной электроэнергией.