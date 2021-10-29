Мать супермодели Джиджи Хадид обвинила её возлюбленного Зейна Малика в нападении

Иоланда Хадид-Фостер, 2016 год / Фото: Личная страничка в соцсети

Мать топ-моделей Джиджи и Беллы Хадид - 57-летняя Иоланда Хадид-Фостер – обвинила в нападении экс-участника группы One Direction Зейна Малика, сообщает портал TMZ.

По словам Хадид-Фостер, она пришла в гости к Малику, и он ударил ее. Женщина задумывается о том, чтобы обратиться в полицию.

Малик прокомментировал заявление матери своей возлюбленной Джиджи Хадид, с которой он расстался больше месяца назад. Мужчина подтвердил факт конфликта, но отрицает, что бил Хадид-Фостер.

Он отказался сообщать подробности случившегося "ради годовалой дочери", а также предложил матери Джиджи Хадид "пересмотреть ложные обвинения" и "решить семейные проблемы в частном порядке".

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