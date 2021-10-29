В России 29 октября 2021 выявлено 39 849 случаев заболевания коронавирусом Фото: REUTERS

За прошедшие сутки выявлено 39 849 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые зафиксированы во всех 85 субъектах страны, у 3 442 (8,6%) пациентов болезнь протекает бессимптомно, сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Наибольшее число случаев выявлено в Москве, где за сутки заразились 7 511 человек. На втором месте Санкт-Петербург, в котором выявили 3 452 заразившихся, на третьем Московская область – там за сутки инфицировались 2 556 жителей. Таким образом, количество заразившихся коронавирусом в России достигло 8 432 546.

В связи с выздоровлением от коронавируса были выписаны 30 462 пациентов, всего в России число выздоровевших от COVID-19 достигло 7 302 515. За прошедшие сутки от инфекции в стране скончались 1 163 человека, общее количество летальных исходов выросло до 236 220.

Как писал сайт kp.ru, накануне в России впервые выявили более 40 тысяч заболевших коронавирусом в сутки.