Телеведущего Андрея Малахова вызвали в СК по делу о пропаже Светличной

Актриса пропала на несколько дней, чтобы появиться в ток-шоу "Пусть говорят" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Телеведущего Андрея Малахова вызвали на опрос в главное следственное управление Следственного комитета России после инцидента с актрисой Светланой Светличной.

Информированный источник рассказал изданию Lenta.ru, что следователи хотят опросить телеведущего и нескольких членов его команды по делу исчезнувшей артистки.

Напомним, Светлана Светличная пропала на несколько дней, чтобы появиться в ток-шоу "Пусть говорят". От родственников 81-летнюю актрису спрятали телевизионщики, передает телеканал "360".

Сын Светличной Алексей Ивашов в беседе с Life.ru назвал "свиньёй" блудную мать и выразил нежелание продолжать с ней общение.

"Тут её обыскались все: и полиция, и "Лиза алерт". Всех на уши выставили! Это свинья просто! По-свински поступила! Я с ней не буду общаться вообще и звонить не буду сейчас. Вот она я! Подумаешь, неделю погуляла. У меня вчера день рождения был. Ни звонка, ни привета, ни ответа - ничего", - заявил он.