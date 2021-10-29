Песков заявил, что Россия не будет прислушиваться к мнению США по закону о СМИ-иноагентах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на критику США закона о СМИ-иноагентах, который действует в России. Ранее Госдепартамент США распространил заявление от имени Вашингтона и его ближайших союзников по НАТО, а также Украины, Австралии и Новой Зеландии, в котором власти России подвергаются критике за якобы притеснение "независимых журналистов и СМИ".

Как заявил в ходе традиционного общения с журналистами Дмитрий Песков, Россия не будет ни с кем обсуждать свое внутреннее законодательство.

"Россия не готова прислушиваться к критике Госдепа США закона о СМИ-иноагентах. Это внутреннее законодательство, мы не намерены ни с кем его обсуждать", - заявил официальный представитель Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, Руководители благотворительных фондов направили коллективное письмо на имя президента России Владимира Путина с призывом изменить закон об иностранных агентах. По их словам, деятельность фондов помощи не может считаться политической, поэтому на них действие закона распространяться не должно.