Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье29 октября 2021 14:19

Голикову беспокоит, что россияне на нерабочие дни запланировали турпоездки

На тепловой карте по коронавирусу нет ни одного «зеленого» региона, напомнила вице-премьер
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (44)Комментарии (44)(44)
Татьяна Голикова обеспокоена, что россияне запланировали поездки на нерабочие дни.

Татьяна Голикова обеспокоена, что россияне запланировали поездки на нерабочие дни.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татьяна Голикова заявила, что у нее вызывают беспокойство туристические поездки, запланированные многими россиянами на нерабочие дни.

«Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы», - цитирует вице-премьера штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Татьяна Голикова попросила россиян помнить о высокой нагрузке на систему здравоохранения.

«Мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения», - сказала Голикова.

Вице-премьер также обратила внимание россиян на то, что на тепловой карте не осталось ни одного «зеленого» региона, а в 13 регионах России ситуация ухудшилась.

Ранее kp.ru приводила данные опроса ВЦИОМ о том, как россияне собираются провести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Выяснилось, что два человека из ста запланировали на это время поездки в другие регионы страны.