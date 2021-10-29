Совладелец "Б. Ю. Александров" Юрий Изачик заявил, что не скрывается от следствия

Бизнесмен проходит лечение в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сооснователь группы компаний "Ростагроэкспорт", владеющей брендом "Б. Ю. Александров", Юрий Изачик не скрывается от следствия. Об этом заявила ТАСС адвокат Светлана Мальцева, представляющая интересы бизнесмена.

"Сам факт возбуждения уголовного дела является исключительно очередным вмешательством правоохранительных органов в корпоративный спор, - уточнила Мальцева. - Юрий Александрович находится на лечении в США, следствие прекрасно знает о его местонахождении".

Она подчеркнула, что предприниматель не признает вины в принуждении к сделке организованной группой, так как "абсолютно ни в чем не виноват".

Как ранее писал сайт kp.ru, российские бизнесмены Юрий Изачик и Леонид Белиловский объявлены в международный розыск в рамках уголовного дела о принуждении к совершению сделки организованной группой. Санкции соответствующей статьи Уголовного Кодекса РФ предусматривают до 10 лет лишения свободы.