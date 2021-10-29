Лукашенко оценил в 2 млрд долларов непредвиденные расходы на борьбу с COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о непредвиденных расходах, которые государство понесло в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда" (Гомельская область) и общения с ее работниками, говорится на сайте президента республики.

"На конец года 2 миллиарда долларов непредвиденных расходов, чтобы спасать людей. У нас же бесплатная вакцинация, бесплатное лечение от COVID-19. Это больше деньги", - заявил Лукашенко.

Президент сказал, что, по сравнению с ситуацией в других странах, в Белоруссии "все неплохо". Хотя, признался Лукашенко, идеальной ситуацию назвать пока нельзя.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит смысла завозить в страну вакцины от COVID-19, произведенные на Западе. По его мнению, российская и китайская вакцины, которые используют в Белоруссии, намного лучше. Об этом он заявил 26 октября во время рабочей поездки в город Лиду.