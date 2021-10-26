Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужны западные вакцины от ковида, поскольку российская и китайская лучше

Александр Лукашенко заявил, что нет смысла ввозить в Белоруссию западные вакцины, потому что российская и китайская лучше. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил, что не видит смысла завозить в страну вакцины от COVID-19, произведенные на Западе. По его мнению, российская и китайская вакцины, которые используют в Белоруссии, намного лучше. Об этом он заявил 26 октября во время рабочей поездки в город Лиду, пишет пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко напомнил, что в стране уже производят вакцину от коронавируса по российским технологиям, а в скором времени должен появиться собственный препарат.

Как уже сообщала kp.ru, Александр Лукашенко заявил, что в 2023 году Белоруссия создаст собственную вакцину от коронавируса, причем вакцина будет действовать именно на тот штамм ковида, который будет распространяться в 2023 году. Ранее Минздрав Белоруссии отменил обязательное ношение масок в общественных местах после того, как Александр Лукашенко раскритиковал жесткий контроль за его соблюдением.