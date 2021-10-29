Путин допустил возобновление железнодорожного сообщения с Финляндией в конце 2021 года Фото: ТАСС

Российские туристы могут начать поездки в Финляндию по железной дороге уже в конце этого года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с финским лидером Саули Ниинисте.

«Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить туристический поток и по железной дороге», – сказал глава государства.

Российский президент отметил, что пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб туристической индустрии, тем не менее авиасообщение между Россией и Финляндией удалось восстановить. Также глава государства отметил более чем 20-процентный рост товарооборота между странами.

«Хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли приглашение приехать в Россию. Финляндия – наш надежный партнер и близкий сосед», – подчеркнул Путин в приветственном обращении.

Как писал сайт kp.ru, встреча двух лидеров проходит в Москве. Из-за пандемии президенты не общались очно уже более двух лет.