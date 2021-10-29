Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 46,8 процента

50,9 полных циклов вакцинации проведено в России на 29 октября. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В России провели уже более 50,9 млн полных циклов вакцинации от COVID-19. Такие данные на 29 октября озвучил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Прививку первым компонентом сделали 56,8 млн раз.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 46,8 процента. Неделю назад он составлял 45,7 процента, информирует оперативный штаб.

В то же время за последнюю неделю эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшилась в 13 российских регионах.

Медики прогнозируют спад четвертой волны ковида в России только к декабрю. В частности, Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) не считает, что нерабочая неделя поможет снизить уровень заболеваемости. «С учетом того, что предстоит нерабочая неделя и многие опять уедут в отпуск, на отдых, снижение заболеваемости можно ждать в начале декабря», - прогнозирует медик.