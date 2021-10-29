Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом ухудшилась в 13 регионах России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшилась в 13 регионах России, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, в период с 22 по 29 октября 2021 отрицательная динамика зафиксирована во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, в Кабардино-Балкарской республике, Алтае, Бурятии, Дагестае, Марий Эл, Северной Осетии и Приморском крае.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе Голикова сообщила, что в России последние шесть недель наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По итогам прошедшей недели показатель заболеваемости составил 172,1 на 100 тысяч населения - это на 13,6% выше, чем на прошлой неделе. Она также отметила, что в стране наметилась негативная ситуация с волной распространения COVID-19 и призвала соблюдать все ограничительные меры в нерабочие дни для того, чтобы сбить ее.