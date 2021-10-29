30 октября 2021 года Землю накроют самые сильные за последние несколько лет магнитные бури

Из-за вспышек на солнце Землю накроет самая сильная за последние несколько лет магнитная буря. Фото: REUTERS

Земляне только-только успели выдохнуть после серии вспышек на Солнце, которые могли уничтожить и космонавтов с астронавтами, находящихся на орбите, и спалить линии электропередач, как пора готовиться к очередному сюрпризу.

26 октября Солнце бушевало и плевалось своим собственным веществом пять часов. У Земли как-то получилось протанцевать между потоками заряженных частиц. И вот уже 28 октября наша звезда вновь разбушевалась – лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН зафиксировала 14 вспышек. Две из них класса М – сильные, а одна – особо сильная, класса Х. Выше на шкале уже ничего нет! И произошла она в области Солнца, находящейся почти точно напротив нашей планеты.

Что ждать от этой активности землянам? Геомагнитную бурю, разумеется. Вот что прогнозируют специалисты. Примерно в 10 утра по московскому времени произойдет первый контакт магнитного поля Земли с солнечной плазмой. И понесется! Земля на 1,5-2 суток окажется внутри облака, а значит, по всей планете будут бушевать магнитные бури. Пиковые из значения, по предварительным прогнозам, приблизятся к три по пятибалльной шкале. Это будут крупнейшие магнитные бури за последние несколько лет.

Возможно, понадобится коррекция напряжения в энергетических системах. Возможно, будут фиксироваться ложные срабатывания защиты. Не исключены перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, прерывания ВЧ радиосвязи.

Россиян ждет и довольно приятное последствие магнитной бури: кольцо полярных сияний в ближайшие дни может опуститься до широт 55-60 градусов.

А вот что будет после магнитной бури, специалисты не знают. Предсказать дальнейшее развитие событий на Солнце сейчас невозможно, отметили в лаборатории.