Николай Патрушев привел примеры негативного влияния «зеленой» энергетики на окружающую среду Фото: ТАСС

Возобновляемые источники энергии не являются полностью безопасными для окружающей среды и в некоторых случаях негативно влияют на природу, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью kp.ru.

««Альтернативная» энергетика в полном объеме не является экологически безопасной. По оценке экспертов, в местах эксплуатации солнечных станций происходит снижение средней температуры примерно на пять градусов, что отрицательно сказывается на флоре и фауне. Кроме того, наблюдается негативное воздействие на человека паров ядовитых веществ, используемых при работе преобразователей солнечного света», – рассказал он в интервью kp.ru.

Как сообщил Патрушев, если процесс генерации солнечной энергии отличается низкоуглеродными выбросами, то производство солнечных панелей не такое безопасное:

- При изготовлении всего одной солнечной панели в атмосферу выбрасываются десятки килограммов углекислого газа. Само изготовление панелей солнечных электростанций, а также добыча редких металлов, входящих в их состав, является энергозатратным процессом и располагается в странах, где, как правило, используется угольная генерация, - отметил секретарь Совбеза. Таким образом, подчеркнул он, солнечная генерация так или иначе имеет негативное воздействие на окружающую среду.

«Подобные проблемы касаются и ветряных станций, которые сами по себе не являются источником углерода. Их размещение требует больших площадей. От прямого столкновения с ветровыми установками происходит гибель птиц. Низкочастотные колебания, передающиеся через почву, негативно влияют на животный мир», – сказал Патрушев.

Кроме того, отметил спикер, существует проблема постоянной замены лопастей ветряных генераторов. Так, по его словам, Соединенные Штаты 80% использованных солнечных и ветряных батарей вывозят в страны Азии и Африки, а Европа – более половины. Эти маневры Запад проводит под видом технологической помощи развивающимся государствам, добавил Патрушев.

Полный текст интервью Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева будет опубликован на сайте kp.ru 30 октября 2021 года в 12:00.