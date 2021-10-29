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Политика29 октября 2021 16:22

Премьер Польши считает, что Россия использует газ для "шантажа" Евросоюза

Моравецкий заявил, что Москва использует голубое топливо с целью принятия членами ЕС выгодных ей решений
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Премьер Польши считает, что Россия использует газ для "шантажа" Евросоюза

Премьер Польши считает, что Россия использует газ для "шантажа" Евросоюза

Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Москва якобы использует газ для шантажа с целью принятия странами - членами Европейского союза выгодных для России решений.

«Давление на Европу растет. Россия использует газовый шантаж, чтобы заставить отдельные государства принимать решения, которые служат ее собственным интересам», - написал глава польского правительства в статье, опубликованной в пятницу немецкой газетой Welt.

Напомним, ранее цены на газ в Европе несколько недель подряд обновляли исторический максимум. Рекорд стоимости был установлен 6 октября 2021 года, когда голубое топливо подорожало до 1937 долларов за тысячу кубометров. Тем не менее накануне газ начал терять в цене. Сегодня, 29 октября, стоимость голубого топлива упала ниже 800 долларов за тысячу кубометров, впервые с 17 сентября.