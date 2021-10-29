Цена на газ в Европе упала ниже 800 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Цены на газ в Европе, несколько недель подряд обновлявшие исторический максимум, упали ниже 800 долларов за тысячу кубометров, впервые с 17 сентября. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в пятницу, 29 октября.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 15:21 по московскому времени упала до отметки 795,8 долларов за тысячу кубометров, или 66,375 долларов за МВт·ч, а общее снижение стоимости голубого топливо за день превысило 14%.

Напомним, накануне цены на газ в Европе, несколько недель подряд обновлявшие исторический максимум, снова упали до 900 долларов за тысячу кубометров. При этом рекорд стоимости был установлен 6 октября 2021 года, когда голубое топливо подорожало до 1937 долларов за тысячу кубометров.

Как писал сайт kp.ru, группа из пяти стран Европейского союза выступила с предложением провести тщательное расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе.