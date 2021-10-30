Николай Патрушев рассказал, что на самом деле делает Запад на Украине под маской "заботы об окружающей среде"

Николай Патрушев рассказал об истинных целях стран Запада, субсидирующих развитие альтернативной энергетики в Украине. Фото: ТАСС

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев накануне мировой конференции по изменению климата, которая пройдет 31 октября в шотландском Глазго, высказался о том, какие цели преследует Запад, субсидируя «зеленую» энергетику на Украине. Об подводных камнях перехода на энергию солнца и ветра Николай Патрушев рассказал в интервью kp.ru.

Секретарь Совета безопасности заявил, что под предлогом субсидирования развития «альтернативной» энергетики Запад вмешивается во внутренние дела стран, которым оказывает такую помощь и навязывает этим государствам определенную тактику поведения в отношении стран-экспортеров углеводородов.

В пример Николай Патрушев привел Украину.

- Под маской заботы об окружающей среде, Запад намерено субсидирует появление ветряков и солнечных батарей на Украине, заставляя Киев отказываться от дешевого российского газа. В случае же «неожиданно холодной» зимы Брюссель уже заявил, что придет на помощь Украине посредством реверсивных поставок газа из Словакии. Нет сомнения, что это будет тот же российский газ, но по более высокой цене, - заявил секретарь Совбеза.

Николай Патрушев коснулся и двойных стандартов в стратегии стремления к климатической нейтральности, от которых страдают различные страны.

-Добиваясь климатической нейтральности, Европа не просто переносит «грязное» производство за свои пределы, но еще и с введением так называемого «углеродного налога» планирует облагать продукцию такого производства платежами, - сказал Патрушев.

Николай Патрушев отметил также, что далеко не только о климате планеты думают и транснациональные корпорации. Расширяя рынки сбыта «зеленых» технологий, им требуется развитие производств в различных странах мира и увеличение добычи редких металлов.

- Задумайтесь, может быть одну из следующих конференций по климату и предотвращению глобального потепления провести в африканском или азиатском городе, где расположено «грязное» производство «чистых» технологий? - резюмировал Секретарь Совбеза.

Полный текст интервью Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева будет опубликован на сайте kp.ru 30 октября 2021 года в 12:00.