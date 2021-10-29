Генсек ООН заявил, что недоверие между ведущими мировыми державами достигло опасного уровня Фото: REUTERS

Недоверие между ведущими мировыми державами, в том числе между участниками «Большой двадцатки» (G20), достигло опасного уровня. Такое заявление в пятницу, 29 октября, сделал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш на пресс-конференции в преддверии саммита G20 в Риме, призвав страны преодолеть недостаток доверия в сфере распределения вакцин, экономического восстановления от пандемии и борьбы с изменением климата.

«Мы видим опасный уровень недоверия между крупными мировыми державами, между развитыми и развивающимися странами, поэтому самая главная цель саммита G20 должна заключаться в том, чтобы восстановить доверие», - заявил генсек ООН, отметив, что сделать это возможно за счет искоренения источника недоверия, «который находится в несправедливости, неравенстве и геополитических противоречиях».

Гутерриш также заявил, что странам «Большой двадцатки» следует преодолевать недоверие на трех главных «фронтах»: справедливое распределение вакцины от коронавирусной инфекции между всеми государств мира, борьба с изменениями климата, а также учитывающее интересы всех стран, особенно развивающихся, распределение глобальных ресурсов.

Как писал сайт kp.ru, шерпа России в G20 Светлана Лукаш сообщила, что лидеры стран «Большой двадцатки» на саммите в Риме собираются обсудить совместные решения по климату, а также могут принять решение о целевых показателях по вакцинации от COVID-19, в том числе и о доступе населения к таким препаратам