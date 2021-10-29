Страны G20 планируют на саммите принять решения по взаимному признанию сертификатов о вакцинации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) на саммите в Риме могут принять решение о целевых показателях по вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе и о доступе населения к таким препаратам. Об этом сообщила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

«С точки зрения системы глобального здравоохранения и реакции на пандемию, безусловно, главный приоритет, который отстаивает "двадцатка", - это возможность обеспечить полную иммунизацию, вакцинацию населения Земли», - заявила она.

Лукаш уточнила, что на саммите собираются принять решение «о конкретных целевых ориентирах» в данной сфере, среди которых обеспечение не менее 40% населения доступом к вакцинам от COVID-19 до конца текущего года и не менее 70% населения до конца следующего года.

Кроме того, лидеры G20 обсудят совместные решения по климату. По словам шерпа, страны настроены на компромисс. Лукаш также сообщила, что представители США в «Большой двадцатке» в курсе позиции России по газовому кризису в Европе.

Напомним, накануне в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20, но только в режиме онлайн. Позже в МИД РФ заявили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет очное участие во встрече лидеров стран «Большой двадцатки» 30-31 октября.