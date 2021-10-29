Автомобиль из кортежа Джо Байдена попал в ДТП в Риме

Джо Байдена Фото: REUTERS

Автомобиль из кортежа президента США Джо Байдена попал в небольшое ДТП в Риме. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщил Белый дом.

«Автомобиль из президентского кортежа, который покидал Ватикан по пути в Квиринальский дворец, попал в небольшую аварию», - говорится в сообщении, где уточняется, что серьезных травм не было, однако на всякий случай пассажиров осматривает медицинский персонал.

Как передает Daily Mail американский лидер проехал по улицам Рима на встречу с папой Римским Франциском в кортеже из 85 машин. Байден прибыл на переговоры на служебном Cadillac по кличке The Beast («Зверь»). При этом длинный кортеж был необходим, поскольку из-за пандемии коронавирусной инфекции власти Италии разрешают находиться в одном автомобиле только трем лицам, не проживающим вместе.

Как писал сайт kp.ru, Байден прилетел в Рим на саммит G20. Американский лидер уже посетил в Ватикане папу Римского Франциска, после чего встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце.