Байден прилетел в Рим на саммит G20

Самолет президента США Джо Байдена приземлился в римском аэропорту Фьюмичино Фото: REUTERS

В ночь на пятницу, 29 октября, американский «борт №1», на котором президент США Джо Байден вместе с первой леди Америки Джилл Байден прилетел в Италию на саммит стран Группы двадцати (G20), приземлился в римском аэропорту Фьюмичино. Президентский самолет в воздушной гавани Рима встречали итальянские и американские официальные лица, передает агентство Reuters.

Первой остановкой в рамках поездки четы Байденов в Европу станет Ватикан. Ожидается, что в пятницу главу Белого дома примет Папа римский Франциск. В этот же день у Байдена переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, президентом Италии Серджо Маттареллой и итальянским премьер-министром Марио Драги.

В субботу и воскресенье американский лидер примет участие в мероприятиях и сессиях G20, посвященных экономике и другим важным международным вопросам, после чего Байден с супругой вылетит в Глазго на конференцию ООН по климату.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в саммите «Большой двадцатки» в Риме 30–31 октября также примут участие президент России Владимир Путин (в режиме онлайн) и глава российского МИД Сергей Лавров (лично).