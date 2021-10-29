Минэкономразвития: прекращение поставок Россией угля Украине связано с потребностями внутри страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прекращение поставок Россией энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри страны в осенне - зимний период. Такое заявление в пятницу, 29 октября, сделали в Минэкономразвития РФ, где отметили, что российские поставщики поставят на украинский рынок другие виды угля, а также станут экспортером более половины всех поставок, закупаемых Киевом.

«Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны», - приводит РИА Новости заявление ведомства.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 29 октября, председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября 2021 года Россия приостанавливает поставки на Украину энергетического угля. При этом политик уточнил, что российская сторона продолжит экспортировать коксующийся уголь.