Безработица в России в сентябре 2021 года достигла исторического минимума в 4,3% Фото: Иван ВИСЛОВ

Безработица в России в сентябре текущего года продолжила снижение и опустилась до исторического минимума в 4,3% с 4,4% в августе. Ранее показатель в 4,3% был зафиксирован в августе 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«В сентябре 2021 года 3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2021 года составил 4,3% (без исключения сезонного фактора)», - говорится в докладе Росстата, опубликованном в пятницу, 29 октября.

В апреле прошлого года на фоне пандемии коронавирусной инфекции безработица в стране подскочила с 4,7% в марте до 5,8%. Пик безработицы был зарегистрирован в августе 2020 года, когда показатель достиг 6,4%, после чего постепенно начала снижаться. В текущем году тенденция на понижение продолжилась. В августе этого года показатель безработицы упал до 4,4%, что стало минимумом за два года.

В Росстате со ссылкой на данные Роструда отмечает, что к концу сентября текущего года в органах службы занятости населения состояли на учете 1,1 миллиона человек, из которых 0,9 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице.